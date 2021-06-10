مزارع يقتل ابنته بمساعدة شقيقها لخلافات أسرية بسوهاج

لقيت طالبة في المرحلة الثانوية التجارية مصرعها، إثر تعدي والدها عليها بالضرب وخنقها بمساعدة شقيقها، بدائرة مركز طما شمال سوهاج، بسبب خلافات أسرية، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وألقت الشرطة القبض على المتهمين.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، مساء اليوم الخميس، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول «أماني م. س.»، 17 سنة، جثة هامدة، وتم إيداع الجثة مشرحه المستشفى، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى محل الواقعة.

وتبين من الفحص أن المجني عليها بها آثار خنق، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن وراء الواقعة والد المجني عليها، البالغ من العمر 55 سنة، مزارع، ونجله البالغ من العمر 15 سنة، بسبب الخلافات الأسرية، وتم ضبط المتهمين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.