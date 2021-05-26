«أزواج آخر زمن».. خلاف أسري ينتهي بشروع في قتل الزوج بسوهاج

شرعت ربة منزل في قتل زوجها بسكين عقب نشوب مشاجرة بينهما بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، واعتدت الزوجة على زوجها بطعنة بسكين في البطن، ما نتج عنه خروج جزء من الأمعاء، وتم نقله لمستشفى طهطا العام في حالة سيئة، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم القبض على المتهمة والتحفظ على الأداة المستخدمة في الواقعة، واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول المدعو «خالد. ح. ا» 44 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز مصاباً بجرح طعني نافذ بالبطن وخروج جزء من الأمعاء، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز، وبسؤال المصاب اتهم زوجته المدعوة «كريمة. ف. ش»، 36 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بآلة حادة، ما نتج عنه إصابته بسبب خلافات أسرية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة والأداة المستخدمة «سكين»، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأضافت أن مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها اعتدى خلالها عليها بالضرب بسبب الخلافات الأسرية إلا أنها لم تتمالك اعصابها، واتجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينا، وسددت طعنة لزوجها في البطن.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهمة.