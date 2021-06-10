التعليم: 649 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون الامتحانات في 2189 لجنة

قال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة، وصل إلى 649 ألف و387 طالبا وطالبة، منهم 292 ألف و852 طالب وطالبة فى الشعبة العلمي علوم، و100169 في شعبة علمى رياضيات و256366 فى الشعبة الأدبية.

وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة، وصل إلى 2189، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.