أستاذ مناهج عن أسئلة الثانوية العامة: لا تتواجد في الكتب المدرسية «فيديو»

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس لغة عربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن نظام امتحانات الثانوية الجديد، سيكون على التابلت والبابل شيت معًا، وإذا رغب الطالب في زيادة الوقت المخصص للإجابة، سيتبين الحاجة إليه من عدمه في الامتحان التجريبي الثالث للطلاب، في منتصف شهر يونيو الجاري، لافتا إلى أن البعض كان متخوفا من كون الامتحان إلكترونيًا، وتم إتاحة للطلاب تأدية الامتحان عن طريق التابلت والبابل شيت.

ونصح «شحاتة»، خلال لقاء مع جريدة «الوطن»، الطلاب بالتدريب على أنماط الأسئلة المتوقعة في الامتحان، فلا توجد أسئلة من كتاب الوزارة، ولا توجد أسئلة من الكتب الخارجية، ولا توجد أسئلة متداولة في السناتر والمدرسين الخصوصين، وأنماط الأسئلة جاءت في التجربتين السابقتين، إضافة إلى التجربة الثالثة، وستكون طبق الأصل لامتحانات نهاية العام.

وأضاف أستاذ المناهج وطرق التدريس «لغة عربية» بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن الأسئلة لا تقيس التذكر أو الحفظ، ولكن تقيس الفهم والتفكير والتعليل والتطبيق والتركيب، والأسئلة التي تم التدريب عليها الطلاب في أولى ثانوي وثانية ثانوي، نفس النمط من الأسئلة التي سيتم تقديمها في الصف الثالث الثانوي.

ولفت أستاذ المناهج وطرق التدريس لغة عربية بكلية التربية بجامعة عين شمس إلى أنه سيتم التصحيح بطريقتين، الأولى عن طريق ضغط الطالب «إرسال» للإجابات بعد الانتهاء منها، فيتم التصحيح إلكترونيا في نفس اللحظة، ويحصل على الدرجة، أو يدون الطالب الإجابات على البابل شيت بالقلم الرصاص، ليستطيع محوها وكتابتها من جديد، ثم يتم تصحيح ذلك ورقيا ثم الحصول على الدرجات، وفي كلتا الحالتين لا بد على الطالب تسجيل كل شيء على التابلت حتى لا تضيع الإجابة.