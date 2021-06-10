تتضمن خصومات.. تفاصيل «بطاقة السعادة» في الإمارات

كشفت رئيس قسم السعادة وجودة الحياة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مريم المالح، تفاصيل «بطاقة السعادة»، التي توفرها الدولة إلى السياح والزائرين القادمين إليها، وتتضمن خصومات وعروض خاصة.

تحسين جودة حياة الموظفين

وقالت «المالح»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الخميس، إن القسم معني أيضا بسعادة الموظفين، البالغ عددهم نحو 5 آلاف موظف، يقدمون لهم سياسات وبرامج ومبادرات تسهم في سعادتهم، منها لقاءات السعادة مع القادة، والمؤشر اللحظي الذي يقيس سعادة الموظفين بشكل يومي.

وأضافت رئيس قسم السعادة وجودة الحياة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن أبرز البرامج التي يقدمونها للموظفين والسياح هي بطاقة السعادة، ومؤخرا أتاحوا إمكان الحصول على هذه البطاقات للسياح، لافتة إلى أنها في الأصل كانت للموظفين فقط.

وكشفت مريم المالح أنه في أحد الفعاليات، طلبوا من أحد المسؤولين تسجيل رسالة شكر، وتوجيه هذه الرسالة إلى هواتف العاملين كلهم، والمبادرة كان لها أثر كبير على الأوضاع النفسية للموظفين.

في السياق؛ قالت إحدى السائحات، إنها تستخدم البطاقة معربة عن شكرها لحكومة دبي على توفير هذه الخدمة، بينما قال زائر آخر إنه سيستفيد من كل الخصومات، ويشكر الإمارات على توفير السعادة، فيما أوضحت أخرى أن هذه البطاقة كانت بالنسبة لها مفاجأة، متحمسة جدا لاستخدامها والحصول على الخصومات الموجودة بها.

هذا، وعرض برنامج مصر تستطيع، حلقة خاصة من مطار دبي، حيث التقى عددا من المسؤولين فيه، ومنهم رضوى راغب حزين، الخبيرة في أعمال البرمجيات في أكبر الشركات الإماراتية، المسؤول عن ميكنة وبرمجة مطارات دبي والتي قالت إنهم صمموا البرامج الذكية الخاصة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التابعة للحكومة الإماراتية، موضحة أنها تتضمن «كل شخص يرغب في زيارة الإمارات يمر في إحدى المنظومات التي تنفذها شركتنا، بدءًا من البوابات الإلكترونية، وهي فريدة من نوعها، وصُنعت بشكل يتناسب مع إمارة دبي، وتقنيا فهي حديثة جدا، وتعتمد على بصمة الوجه والعين في التعرف على الأشخاص».