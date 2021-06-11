«عشان تفهم الدرس كويس»..لطلاب 3 ثانوي تعرف على روابط المنصات التعليمية

حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة على ضرورة الاهتمام بمذاكرة المقرر الدراسي من أكثر من مصدر تعلم لفهم مخرجات التعلم جيداً، موضحة أنه تم توفير العديد من المنصات التي تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسي بما يتفق مع طبيعة الامتحانات النهائية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز روابط المنصات التعليمية والمواقع المفيدة لطلاب الصف الثالث الثانوي:

1 - بنك المعرفة المصرى، ويمكن الدخول إليها من خلال الرابط التالي.

2 - نظام إدارة التعلم، ويمكن الدخول إليها من خلال الرابط التالي.

3 - بوابة التعليم الالكترونى، ويمكن الدخول إليها من خلال الرابط التالي.

4 - منصة نجوى التعليمية، ويمكن الدخول إليها من خلال الرابط التالي.

5 - قناة مدرستنا 2، وتردد 1206 رأسى على التليفزيون.

6 - قناة مدرستنا 2 على اليوتيوب، ورابط قناة اليوتيوب.

7 - منصة حصص مصر والدخول بالحساب الموحد اوفيس 365 من خلال الرابط التالي.

8 - صفحة تطبيق حصص مصر على الفيس بوك من خلال الرابط التالي.

9 - قناة مصر التعليمية بالتلفزيون من خلال تردد 11747 رأسى.

10 - قناة مصر التعليمية على اليوتيوب من خلال الرابط التالي.

11 - منصة ديسكفرى ايديوكيشن من خلال هذا الرابط.

12 - منصة البث المباشر من خلال وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي.

13 - منصة المذاكرة الرقمية، عن طريق الرابط التالي.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن إمتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المكثفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنه سيتم عقد امتحانات الشعبة العلمية في أيام تختلف عن أيام الشعبة الأدبية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم الإعلان عن طرق الإجابة على ورقة البابل شيت قبل انطلاق الامتحان التجريبي الثالث، موضحاً أن الوزارة حريصة على العمل على مدار اليوم للانتهاء من طباعة إمتحانات الثانوية العامة 2021.وتابع وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة تعقد بالنظامين الورقي والإلكتروني، موضحة أنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً، مشددة على الطلاب بضرورة فهم المقررات الدراسية جيداً ومذاكرتها من أي مصدر تعليمي يروق لهم.