أحمد أبوالغيط: التأثير المصري وجه اهتمام إدارة بايدن للقضية الفلسطينية

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لم تكن رغبة حركة حماس في البداية، لكن تحرك المواطنين في القدس والضفة الغربية والمدن الإسرائيلية، أدى للتصدي.

وأضاف أحمد أبوالغيط، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة «EXTRA NEWS»، أن التعامل مع القضية الفلسطينية سياسيا، بقدر كبير من الحيوية في 2008- 2009، فيما يتعلق بعمليات السلام، والرغبة في التوصل للتسوية، بينما في 2021، مضى 10 سنوات، لم يسمع فيها أحد الحديث عن الدولة الفلسطينية، وهذا ما أزعجه.

وأوضح أن فلسطين القضية الأساسية للعرب، وإدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب، أعلنت أن القدس عاصمة إسرائيل، وأغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ثم تأتي إدارة أمريكية جديدة برئاسة بايدن لم تهتم في البداية بالقضية الفلسطينية.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن التأثير المصري في القضية الفلسطينية، وجهود وقف إطلاق النار، وجه اهتمام إدارة بايدن للقضية الفلسطينية، من أجل التدخل لحفظ الأمن والاستقرار، والسلام في المنطقة خاصة بين فلسطين وإسرائيل».

وواصل أحمد أبو الغيط: «بدأنا نسمع حلول حل الدولتين من أجل حل القضية الفلسطينية بشكل كبير»، مضيفا: «إسرائيل أخذت درسا بقدرة الشعب الفلسطيني، على مقاومة الاحتلال وإدراكها لمقاومة الفلسطينين المجنسين بالجنسية الإسرائيلية لليهود الإسرائيليين داخل مدن إسرائيل».