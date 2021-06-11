مصايف الإسكندرية تطالب المصطافين بالإبلاغ الفوري على فرض الإكراميات 

طالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، من جميع المصطافين على شواطئ الإسكندرية، أن يقوموا بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي فرض إكراميات من عمال الشواطئ عليهم، مشددة على الإبلاغ اللحظي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصطافين من أي أعمال ابتزاز.

السياحة والمصايف: يصل لنا عدد كبير من شكاوى رواد الشواطئ عن فرض الإكراميات

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه يصل لهم عدد كبير من شكاوى رواد الشواطئ على بريد الصفحة، أو في تعليقاتهم، عن تعرضهم للابتزاز وفرض الإكراميات بالإجبار على الشواطئ، مشيرة إلى أن الإبلاغ أمر في حد ذاته شئ جميل، إلا أنه غير كاف لإرجاع الحقوق.

السياحة والمصايف أغلب الشكاوى تأتي عقب انتهاء الزيارة مما يعيق استرجاعها

وتابع الإدارة: «أغلب الشكاوى التي تصل إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تكون عقب انتهاء الزيارة على الشاطئ أو في اليوم التالي، متسألة: طيب ازاي تكون إيجابي وفي نفس الوقت تتعاون معانا عشان نرجعلك حقك؟!».

وأشارت إلى أن إجابة ذلك التساؤل بسيطة من خلال التواصل مع الإدارة في وقت فرض الاكرامية والإتاوة، من خلال الاتصال على أرقام الشكاوي 01270746490 - 0128925668 أو عبر رسالة على بريد الصفحة بالشكوي.

الخطوة التالية للشكوى.. التواصل مع مفتشي الشواطئ

وأكدت «السياحة والمصايف»، أنه بمجرد ورود الشكوى سوف يتم التواصل معهم عن طريق مفتشي الإدارة المتواجدين بطول شواطئ اسكندرية: «ساعتها هتكون إيجابي وحقك كمان رجعلك.. وقتها تقدر تقول أنا ساهمت في اختفاء الظاهرة السيئة دي من شواطئنا».

واختتمت الإدارة بيانها برسالة إلى جميع المصطافين: «أوعى تقلق ولو لحظة من أي حاجة تحصل نتيجة لاتصالك بينا.. أحنا معاك ولآخر ما تنتهي من زيارتك للشاطئ.. لن يصح إلا الصحيح».

هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى التالية 01270746490 - 0128925668 أو عبر رسالة على بريد الصفحة بالشكوي، وكذلك موقع الإدارة الرسمي: Www.catr.gov.eg