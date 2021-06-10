غدا.. حفل فني للفنان علي الألفي في أوبرا الإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية «أوبرا سيد درويش» بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء غدا الجمعة، وبالتحديد في تمام الثامنة مساء، حفلا فنيا للفنان علي الألفي، الذي يعد أحد المطربين الشباب والذي اشتهر بأغنية تتر آدم وجميلة.

برنامج حفل علي الألفي في أوبرا الإسكندرية

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل، بالإضافة إلى أعماله الخاصة منها: «عمار يا إسكندرية.. أدم وجميلة.. نسم علينا الهوى.. على بالي.. أمل حياتي.. طاير يا هوى ..بهية.. إحساس بالونس.. الحب اللى كان.. البنت اللى سهرانة..كل ده كان ليه وغيرها».

من هو الفنان علي الألفي؟

يشار أن الفنان علي الألفي بدأ مشواره الفني منذ حوالي 11 عاما، واشتهر بالعديد من الأغاني مثل: «إحساس بالونس، البنت اللي سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة».

إجراءات احترازية داخل حفلات أوبرا الإسكندرية

تستضيف دار أوبرا الإسكندرية ذلك الحفل الفني بإجراءات احترازية وتدابير وقائية وحضور منخفض، وفقا لحجم السعة الاستيعابية المعتادة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الجديدة.

كما تشهد دار أوبرا الإسكندرية «سيد درويش» بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، تشديدا حول الإجراءات الاحترازية، من خلال توفير بوابة تعقيم، والعمل على الحجز الإلكتروني، وتوفير الكحول والتأكيد على ارتداء الكمامات الطبية.