أبوالغيط: مصر وضعت القضية الفلسطينية على الطريق المنطقي

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجانب الإسرائيلي يدرس جيدا ما حدث في قطاع غزة من تصاعد الأحداث بداخله، مضيفا «مصر أنقذت الطرفين ووضعت القضية الفلسطينية على الطريق المنطقي لها».

وأضاف أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة EXTRA NEWS، أن الدور المصري أساسي في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبايدن وجه الشكر لمجهودات الرئيس السيسي لتثبيت وقف إطلاق النار.

وتابع: «لو مكنش المصريين ودول عربية ضغطوا لوقف إطلاق النار، إسرائيل قالت أنا لن أتوقف، وكانت غير قادرة على إنهاء الوضع، إما التمرد على الوضع في الضفة أو الاشتباك العسكري مع غزة، وكان هيقود إلى ورطة عسكرية تاريخية سياسية كبرى للجانب الإسرائيلي ومكناش هنعرف مصيره إيه في ضربه للفلسطينيين».

وتابع: «حضرت مسارات تفاوض كثيرة بين فلسطين وإسرائيل بداية من كامب ديفيد، وأتذكر لقاء سابق في 1991 بين عمرو موسى بصفته وزير الخارجية، وشامير رئيس وزراء إسرائيل، وكان نتنياهو نائبا لوزير الخارجية الإسرائيلي، وشامير أبلغ عمرو موسى أن إسرائيل ستتفاوض لمدة 10 سنوات مع الفلسطينيين ولن يأخذوا شيء».

وأوضح أحمد أبو الغيط: «إسرائيل تعتمد على المراوغة والمناورة والألاعيب في مسارات التفاوض على أمل ابتلاع الأراضي الفلسطينية والقضاء على إحساس الفلسطينيين بوطنيتهم وهويتهم».