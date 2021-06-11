زينب غريب تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم «عروستي» ومسلسل «تحقيق»

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة زينب غريب، خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى دراما رمضان قبل الماضي بمسلسل بـ 100 وش.

ترصد «الوطن» 3 تصريحات عن 3 أعمال جديدة للفنانة زينب غريب.

- فيلم «عروستي» رومانتك كوميدي، ومن بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، وأجسد فيه دور انفلونسر تدعي كارمن أو كوكو، وتعمل فى البواريك وتتعرض لمشكلة عاطفية تكسر قلبها.

- عن مشاركتها فى مسلسل «تحقيق» قالت زينب غريب، لـ«الوطن»، إنها تجسد في العمل الدرامي الجديد شخصية صحفية معدومة الضمير، والتي بسبب ذلك تحدث عدة أزمات، وأشارت إلى أن شخصية الفتاة التى تجسدها في العمل يظهر عليها الشر ولكن مع تطورات الأحداث يظهر عكس ذلك، وأن هناك مشاكل ما أدت إلى ظهور الشخصية بهذه الصورة.

- الجزء الثاني من مسلسل بـ100 وش لم يتحدد بعد، فنحن فى انتظار الورق الجيد الذى سيتحدد عليه الأمر، والموضوع بأكمله فى يد المنتج الكبير جمال العدل

كانت زينب غريب قد كشفت مؤخرا عبر موقع تبادل الصور القصيرة «إنستجرام» الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، بعد بتر ساقه حيث زارته في المستشفى.

وكتبت زينب عبر حسابها: «كنت رايحة له وقبل ما أدخل كنت متوترة شوية، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، أنا ممتنة ليك يا أستاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك».

وأضافت «غريب»: «اشتغلت معاك عمل بـ100 وش، وكل أملي إني أشتغل معاك تاني وتالت وعاشر، تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش».