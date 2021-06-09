تعرف على كواليس شخصية زينب غريب في مسلسل «تحقيق»

كشفت الفنانة زينب غريب عن مشاركتها في بطولة مسلسل «تحقيق» المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة مع نخبة من الفنانين الكبار.

وقالت زينب، لـ«الوطن»، إنها تجسد في العمل الدرامي الجديد شخصية صحفية معدومة الضمير، والتي بسبب ذلك تحدث عدة أزمات.

وأشارت زينب إلى أن شخصية الفتاة التى تجسدها في العمل يظهر عليها الشر ولكن مع تطورات الأحداث يظهر عكس ذلك، وأن هناك مشاكل ما أدت إلى ظهور الشخصية بهذه الصورة.

كانت زينب غريب قد كشفت مؤخرا عبر موقع تبادل الصور القصيرة «إنستجرام» الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، بعد بتر ساقه حيث زارته في المستشفى.

وكتبت زينب عبر حسابها: «كنت رايحة له وقبل ما أدخل كنت متوترة شوية، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، أنا ممتنة ليك يا أستاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك».

وأضافت «غريب»: «اشتغلت معاك عمل بـ100 وش، وكل أملي إني أشتغل معاك تاني وتالت وعاشر، تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش».