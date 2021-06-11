عفيفي: «عبد الناصر» أصبح تاريخا لا يجب أن يكون نزاعا

قال الدكتور محمد عفيفي، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أصبح تاريخا ولا يجب أن يكون نزاعا، لافتا إلى ضرورة قراءة التاريخ من أجل معرفة الخطوات المستقبلة التي على الأمة أن تتحرك إليها، موضحا أن أخطاء العرب في القرن الـ20 كثيرة لأنهم لم يقرأوا التاريخ متابعا: «أي أمة متقرأش تاريخ هتكرر أخطاء اللى قبلها وحصل ده في أوروبا لما دخلت في حرب عالمية تانية بعد الحرب الأولى ولكن بعدها عملوا مراجعات عشان ميتكررش الأمر تاني وده حصل قدامنا».

وأضاف «عفيفي»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية ten، اليوم الخميس، أن الأزمة هي أننا نعيش أسرى للتاريخ، ومن المنطقي تغيير المبادئ والمواقف والأراء طبقا للمتغيرات الزمنية، مؤكدا ثوابت التاريخ قد تتغير مع الأيام، وأنه لا يمكن محاكمة الماضي بمعايير الحاضر.

ولفت «عفيفي» إلى أن معاهدة «كامب ديفيد» نموذج جديد لقراءة التاريخ بمعايير زمنها، موضحا أن ما فعله السادات في معاهدة السلام ليس بجديد، ولكن إدارة المفاوضات لم تكن جيدة من قبل السادات والعرب، وتابع:«لو وقف العرب بجوار السادات في معاهدة السلام لاختلف الأمر».

وأشار الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية إلى أن الجائزة جرعة أمل للمثقف وجرعة جديدة للأمام، مبينا أنه منذ 25 عاما يحلم بكتابة رواية تاريخية والقيام بأفلام تسجيلية تاريخية، وقد تحقق الحلم الأول حيث سيصدر له كتاب قريبا ولكن خطوة الأفلام مازالت لم تتحقق بعد.