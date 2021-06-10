رئيس الوزراء: نعمل من أجل زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لم تتوان عن تذليل كل العقبات، لتهيئة البيئة الجاذبة للسياحة، من أجل العمل على زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، والسعي للتغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده «مدبولي»، منذ قليل، لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية غدا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة.

وأضاف أن قطاع السياحة، كان في مقدمة القطاعات التي تلقت دعما هائلا من الدولة خلال الفترة الماضية، من أجل مساندته في التعافي، لذا يجب تكثيف الجهود للحفاظ على الأسواق السياحية المعتادة إلى مصر، فضلاً عن أهمية السعي لفتح أسواق جديدة، في ظل التنافسية العالمية الشديدة بين الدول الجاذبة للسياحة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تدخر جهدا في توفير كل سبل الدعم، وتذليل العقبات أمام القطاع السياحي، بالتزامن مع مواكبة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي ستعتمد دوليا لاستعادة حركة السياحة الآمنة في ظل الجائحة، داعيا في هذا السياق، المستثمرين في قطاع السياحة إلى بذل قصارى جهدهم، وطرق كل الأبواب، للحفاظ على الأسواق السياحية المعتاد وفودها إلى مصر، وتقديم تقرير بالمعوقات التي قد تواجههم، لدراسة سبل التعامل معها.