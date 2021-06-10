مستثمرون يطالبون الحكومة بمد مهلة تنفيذ مشروعات.. ومدبولي: للجادين فقط

عرض عدد من مستثمري السياحة، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معهم اليوم، عددا من المشكلات التي تواجه عملهم، ومنها المطالبة بمد مهلة تنفيذ المشروعات التي تقدمت في إنجاز أعمالها، في ظل الإجراءات التي تتعامل معها الدولة حاليا، بالنسبة للمشروعات المتأخرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده «مدبولي»، منذ قليل، لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، أثناء زيارته لمدينة شرم الشيخ، لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية غدا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة.

وعقّب رئيس الوزراء، بأننا ندرس إعطاء الفرصة للمشروعات الجادة فقط، لأنه خلال الفترة الماضية، كان هناك بعض المشروعات التي حصلت على أراض منذ فترة التسعينيات، ولم تنجز أي شيء ملموس على الأرض.

كما أشار المستثمرون، إلى تعاونهم مع غرفة السياحة، لوضع استراتيجية للنهوض بالسياحة المصرية، معربين عن أملهم في استمرار دعم أجهزة الدولة، في المساعي المبذولة لاستعادة السياحة نشاطها في القريب العاجل، مع أهمية الإسراع بشأن إصدار الباسبور الأخضر لمن تلقوا تطعيم كورونا.