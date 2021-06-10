«طفرة غير مسبوقة».. 14 إنجازًا في قطاع الزراعة خلال 7 سنوات

عرضت قناة «Extra News» الفضائية تقريرًا عن الإنجازات التي حدثت في قطاع الزراعة خلال السبع سنوات الماضية التي تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، حيث شهد هذا القطاع طفرة غير مسبوقة.

وأكد التقرير أن هذه الفترة شهدت العديد من الإنجازات نرصدها لكم في السطور التالية:

1- تنفيذ 320 مشروعا زراعيا، بتكلفة وصلت إلى حوالي 40 مليار جنيه.

2- إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بتكلفة تصل إلى 300 مليار جنيه.

3- إطلاق مشروع تنمية الريف لزراعة مليون ونصف المليون فدان.

4- يأتي هذا إضافة إلى مشروعات التوسع الأفقي التي تستهدف أكثر من مليوني فدان.

5- شهدت هذه الفترة تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل زراعية.

6- وصلت الصادرات الزراعية إلى 5.2 مليون طن من المحاصيل الزراعية المصرية، رغم جائحة فيروس كورونا التي ضربت اقتصاديات العالم كله.

7- أصبحت مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة.

8- الفترة الماضية شهدت إطلاق المشروع القومي للبتلو بتمويل قدره 4.6 مليار جنيه، واستفاد منه 28 ألف مواطن.

9- أصبحت مصر الثالثة عالميا في إنتاج السمك البلطي، والأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي.

10- أطلقت مصر مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان حيث طورت 826 مركزًا.

11- وصلت الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية إلى ملياري جرعة سنويًا.

12- انتهت الدولة من مشروع «كارت الفلاح»، وتوسعت في ميكنة الخدمات، وأطلقت 20 خدمة إلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية.

13- انتهت الدولة من المرحلة الأولى لمنظومة تحديث الري في مليون فدان.

14- أطلقت المشروع القومي لتنمية البحيرات وأزالت التعديات عليها، الأمر الذي يساعد في الاستزراع السمكي ويزيد من الإنتاجية.