تنمية المشروعات الصغيرة: ضخ الأموال بالجهاز تضاعف 5 مرات في عهد السيسي

قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نال اهتماما كبيرا للغاية من الدولة خلال السبع سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بلغ حجم الضخ، 32 مليار جنيه، من إجمالي 50 مليار من عمر الجهاز الذي يمتد منذ 50 عاما، وبالتالي 60% من حجم ما تم ضخ حدث في السنوات السبع، بـ5 أضعاف المعدلات، التي كان عليها الجهاز قبل السبع سنوات.

وأضاف «شاش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، أن القطاع حظى باهتمام الدولة والجهاز من خلال مبادرات أخرى، مثل مبادرات البنك المركزي، ما يدل على اهتمام الدولة بهذا القطاع بأهميته لإدراكها، وحرصها على أن تنال الفئات البسيطة القدر اللازم من الاهتمام، ما يؤدي لتنمية اقتصادية مطلوبة وبخصائص جيدة من حيث عدالة في توزيع الدخل، نظرا لأن أصحاب المشروعات عددهم كبير، حيث يوجد 3.8 مليون منشأة بتمثل 98% من عدد المنشآت.

وأكد أن أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العدالة الاجتماعية والمكانية، بحيث يكون لكل المحافظات نصيب من التنمية التي تحدث، كما أن ميزة القطاع هي المرونة والصمود أمام الأزمات، وإنشاء جهاز لتنمية المشروعات خطوة هامة لأنه يعبر عن أصوات أصحابه، كما أن مشاكله تتقاطع مع أجهزة الدولة مثل التنمية المحلية والمالية.

ولفت أن الدولة أصدرت قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي قدم مزايا غير مسبوقة، لم يحظى بها القطاع إلا في السنوات السابقة وفي عهد الرئيس السيسي، ووضع تعريفات واضحة لأصحاب المشروعات ودور الجهاز وقدم حوافز ومزايا، حيث أن 40% من تلك المشروعات الحكومية تعود للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و30% من الأراضي الصناعية التي يتم تجهيزها تخصص للمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة.