سنن يوم الجمعة 8: منها الصلاة على النبي وقراءة الكهف والتطيب والدعاء

سنن يوم الجمعة من الأشياء التي يجب على المسلم تحريها كل يوم الجمعة، وهي 8 سنن تشمل الاغتسال والتطيب والتسوك والصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب والتبكير إلى المسجد، وتحري ساعة الإجابة، هذا بخلاف الدعاء ليلة الجمعة.

سنن يوم الجمعة

ويعد الصلاة على النبي يوم الجمعة من أبرز سنن يوم الجمعة، بالإضافة إلى كثرة الدعاء ليلة الجمعة، إذ أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، «أن الإمام علي بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه قال: مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ مِنَ النُّورِ نُورٌ، يَقُولُ النَّاسُ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَعْمَلُ هَذَا».

دعاء ليلة الجمعة

وبالإضافة إلى دعاء ليلة الجمعة وسنن يوم الجمعة، فقد ذكر الدكتور علي جمعة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل الصلاة على النبي حيث قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة سنن الترمزي»، وتابع قائلا: «اللهمَّ صلِّ على سيدنا ومولانا محمدٍ المنصورِ المُؤَيَّدِ، وَ المختار المُمَجَّدِ، وَالشفيـعِ المُشَفَّعِّ، صاحِبِ الحوضِ المورودِ، وَالمقامِ المحمودِ ، وَاللواءِ المعقـودِ ، شفيعِ الأمةِ، وَكاشِـفِ الغُمَّةِ، وَمُجْلي الظُّلْمَةِ، وعلى آلهِ وصَحْبِهِ وسَلِّمْ تسليماً».

الصلاة على النبي يوم الجمعة

وبخصوص الصلاة على النبي يوم الجمعة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا »، كما وردت أحاديث نبوية عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب لابن عطية قوله إن: «الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه».

كما ذكر عن الإمام السخاوي أنه ذكر عن أبي عبدالرحمن المُقري، قال حضرت فلانًا -وذكر رجلًا من الصالحين- في ساعة النزع «ساعة الاحتضار»، فوجدنا رقعة تحت رأسه مكتوبا فيها: «براءة لفلان من النار»، وعندما سألوا أهله ماذا كان يفعل؟، فأجاب أهله: إذا ما كان يوم الجمعة صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ألف مرة، لذا قال الإمام الشافعي: «يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، ويزداد الاستحباب أكثر في يوم الجمعة وليلتها».