بلاغ اختطاف «حداد» يقود لضبط تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط واحد من أخطر التشكيلات العصابية لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالقاهرة، بحوزتهم 60 ألف لتر سولار، خلال بلاغ باختطاف أحد الأشخاص.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، احتجاز «أحد الأشخاص»، داخل شقة، كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط «سائق، مقيم بمحل البلاغ، عاطل، وسائق، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية»، وبصحبتهم «المختطف «حداد»، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول»، مكبل اليدين من الخلف ومكمم.

وبسؤال المتهمين أقر الأول بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه «المختطف»، بسبب سابقة قيام الأخير، بالاستعانة به لاستئجار إحدى السيارات الملاكي، واستخدامها في تأمين نقل «مواد بترولية مستولى عليها»، من المنطقة الجبلية المتآخمة لطريق «القاهرة / بني سويف»، وانقلابه بالسيارة المشار إليها بإحدى الترع، ما نتج عنه تلفيات بالطريق العام، ورفض المجني عليه سداد مبلغ مالي «قيمة إصلاح السيارة»، ما أثار حفيظته، وبتاريخ الواقعة وفي أثناء تواجده صحبة باقي المتهمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، شاهد إحدى السيارات النقل «فنطاس»، ملك المجني عليه، «المُستخدمة في تهريب المواد البترولية»، اختمر في ذهنه فكرة استيقافها واحتجازها، لإجبار المجني عليه على سداد قيمة الإصلاح المُستحقة، وعليه فقد قام وباقي المتهمين باستيقاف السيارة، وصرف قائدها واستدراج المجني عليه، واصطحابه للشقة ملكه «محل البلاغ»، باستخدام سيارة ملكه «مطموسة الشاسيه والموتور»، واحتجازه على النحو المُشار إليه.

بمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم، ضبط السيارة ملك المجني عليه «نصف نقل، بدون لوحات معدنية»، مزودة بفنطاس «مطموسة الشاسيه والموتور، فارغة الحمولة».

وبمواجهة المجني عليه اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا، تخصص في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس «كبسولات»، بخطوط المواد البترولية المارة بعدد من المناطق الجبلية المتاخمة، بغرض استخدامها في الاستيلاء على المواد البترولية، خاصةً «السولار» بقصد التصرف فيها وبيعها في السوق السوداء لعملائه من مالكي مستودعات تخزين البترول، لتحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفا بقيامه بشراء سيارات نقل من متحصلات وقائع السرقات، لاستخدامها في تهريب المواد البترولية، وشراء سيارات ملاكي لاستخدامها في تأمين سيارات التهريب، وإخفاء معالمهم الجوهرية، من خلال طمس رقمي الشاسيه والموتور، للحيلولة دون ضبطهم والاستدلال عليهم.

واستهداف باقي أفراد التشكيل، بعدة مأموريات بأماكن ترددهم، وعدد «8 مخازن وجراجين» خاصة بهم، وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ليصبح إجمالي ما تم ضبطه على النحو التالي:

- 20 متهما من أفراد التشكيل.

- 27 سيارة نقل مجهزة بفنطاس لنقل المواد البترولية المستولى عليها، وسيارة نقل أخرى بدون، وعدد 2 سيارة ملاكي.

- عدد 6 فنطاس، و13 تنك، لتخزين المواد البترولية المستولى عليها.

- عدد 3 قطع أسلحة نارية عبارة عن «بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة».

- كمية من المواد البترولية بلغ إجماليها أكثر من «60 ألف لتر سولار».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تحديد وضبط باقي المتهمين.