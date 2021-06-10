9 جثث و39 مصابا.. حصيلة حوادث الطرق في يوم واحد

شهدت طرق المحافظات المصرية اليوم 10 حوادث أسفرت على وفاة 9 أشخاص، وإصابة 39 آخرين، في حوادث تصادم وانقلاب سيارات علي الطرق، في محافظات« الجيزة، البحيرة، القليوبية، الإسماعيلية، الفيوم، سوهاج، قنا، البحر الأحمر»، وجري نقل الجثث إلي ثلاجثات حفظ الموتي بالمستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين للعلاج.

مصرع سيدتين وإصابة 11 في القليوبية وسوهاج

ولقيت سيدتان مصرعهما، وأصيبت أخرى، بمطلع كوبري قليوب علي الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، بعد أن صدمتهما سيارة مسرعة علي الطريق، كما أصيب 5 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب، ميكروباص، في إحدى الترع المحاذية لطريق شبين القناطر، فيما أُصيب 5 أشخاص آخرين بسحجات وكدمات في انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم بسوهاج.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 في الجيزة وقنا

وأسفر حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور الضبعة بعد قرية أبو رواش التابعة لمركز كرداسة، بمحافظة الجيزة عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر تصادم سيارتي «ميكروباص» وأخري نقل محملة بالألوميتال، حيث انحرفت الأخيرة ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة الميكروباص، وفي حادث آخر أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى، بالكيلو 20 بطريق «قنا - سفاجا» باشتباه كسور وكدمات وسحجات.

ولقى شخصان مصرعهما وأُصيب ثالث، في حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري بالقرب من مدينة البدرشين في الجيزة، كما أصيب طبيب في الفيوم، إثر انقلاب سيارته، ونقلت الإسعاف 10 أشخاص للمستشفى أصيبوا في حادث على طريق الإسماعيلية 36 الحربي إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة بيجو 7 راكب وانقلاب السيارة البيجو.

وفي محافظة البحيرة لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 8 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، اتجاه محافظة الإسكندرية.

فتح طريق رأس غارب بعد إغلاب ب40 طن أسمنت

وأعادت محافظة البحر الأحمر فتح طريق رأس غارب الزعفرانة بعد انقلاب تريلا محملة بكميات من الأسمنت تبلغ 100 طن وسقوط 40 طن في عرض الطريق مما تسبب في توقف الحركة المرورية.