«من المنهج».. وزير التعليم يوجه مجموعة أسئلة لطلاب الثانوية العامة

طرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الأسئلة لطلاب الثانوية العامة 2021، في مواد مختلفة، وذلك على قناة «مدرستنا» التعليمية، مشدداً على الطلاب بضرورة الإجابة عليها والاستفادة منها جيدا.

في ضوء مراجعة مادة علم النفس لطلاب الصف الثالث الثانوي، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصف الثالث الثانوي، في ضوء المراجعة العامة للباب الأول فى مادة علم النفس، سؤالا اختياريا على درس الذكاءات، مشددا على الطلاب بقراءة مقولة «غالبا ما تكون الوهبة العظيمة مدفونة» ثم الإجابة عليها باختيار الصحيحة من بين الأسماء التالية ( وكسلر _ جاردنر_ أرسطو_ فرويد)، وذلك على قناة مدرستنا 2 التعليمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ب«فيس بوك»، أنه فى ضوء المراجعة العامة على الباب الثاني «المعادن»، في مادة «الجيولوجيا»، يمكن للطلاب اختيار الإجابة الصحيحة بعدها بقراءة السؤال الآتي:

- معدن (س) يعطى اللون البنفسجي ومعدن (ص) يعطي اللونين الأحمر والبنفسجي عند تحريكة أمام العين، عند حك المعدنان ببعضهما فإن:

أ ) (س) يخدش (ص)

ب ) (ص) يخدش (س)

ج ) كلاهما لا يؤثر علي الاخر

د ) كلاهما يخدش الاخر

- المعدن الذي يعتبر مصدر لعنصر يستخدم لإنتاج الأسلاك الكهربائية المنزلية من المعادن التالية هو:

الجبس

الكوارتر

السفاليرايت

المالاكيت

وتابع وزير التربية والتعليم، أن التجربة الشعرية هى المعاناة الصادقة التى أحسها الشاعر وانفعل بها، ثم أخرجها فى صورة معبرة عن تجربته الصادرة عنها، موضحا أن عناصر التجربة الشعرية، هي الزحدان والفكر والصورة التعبيرية.

ولفت إلى أنه يمكن لطلاب الشعبة الرياضية حل المعادلات التفاضلية العادية والجزئية بإستخدام ماثماتيكا، من خلال الورشة من Wolfram وبنك المعرفة المصري لمعرفة المزيد يوم الاثنين 14 يونيو الساعة 6 مساءً.