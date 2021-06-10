تسبب في وفاتهم ليلة الدخلة.. التحفظ على سائق حادث عروسي الشرقية

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية، القبض على سائق السيارة التي تسببت مساء اليوم، في مصرع عروسين وشقيقة العروسة، أثناء زفافهما بمحافظة الشرقية، حيث تعرّض الضحايا للغرق بعد سقوط السيارة بمياه مصرف المشروع بنطاق ناحية قرية طحلة بردين، بينما نجا السائق وشقيقة العريس.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانقلاب إحدى السيارات الملاكي بمصرف المشروع، وتحديدا أمام عزبة تسمى «صيام» تابعة لطلحة بردين.

وكانت التحريات الأولية لقوات المباحث، أفادت بأن الحادث ناتج عن انقلاب سيارة ملاكي أثناء زفة عروسين، وجرى انتشال جثامين الضحايا من مياه المصرف، فيما نجت شقيقة العريس، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث.