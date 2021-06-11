كل ما تريد معرفته عن زاهد قريشي.. أول قاض فيدرالي مسلم في تاريخ أميركا

في الوقت الذي صوت فيه مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، بشكل نهائي وبأغلبية على تثبيت تعيين زاهد قريشي، ليكون القاضي الفيدرالي المسلم الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تثور تساؤلات حول هذه الشخصية التي تمكنت من الوصول لهذا المنصب الرفيع وتاريخها وخلفياتها.

أول قاض فيدرالي مسلم في تاريخ أميركا

وزاهد قريشي الذي يشغل حاليا منصب قاض في ولاية نيوجيرسي، هو من أصول باكستانية ويبلغ من العمر 46 عاما.

في نهاية مارس الماضي أعلن الرئيس الأمريكي عن اسم قريشي ضمن قائمة مرشحيه لشغل 11 منصبا قضائيا فيدراليا، إلا أن ذلك كان يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما حدث أمس.

وقد حصل زاهد قريشي على درجته الجامعية في القانون من جامعة روتجرز، التي يعمل بها حاليا أستاذا مساعدا.

كان قريشي المرشح الحالي مدعيًا عسكريًا خلال الفترة التي خدم فيها بالجيش، وذهب إلى العراق عامي 2004 و2006.

ولاحقًا عمل قريشي بوزارة الأمن الداخلي، ثم مدعيًا فيدراليًا بمنطقة نيوجيرسي.

وفي العام 2019 عين قريشي بمنصب موظف قضائي في مقاطعة نيوجيرسي من قبل القضاة الذين يسعى الآن للانضمام إليهم.

ولا يعتبر منصب الموظف القضائي من الناحية الفنية عضوًا بالمحكمة الفيدرالية بنفس الطريقة التي يعمل بها قضاة الدوائر؛ وذلك لأن الموظف القضائي لا يعينه الرئيس.

وبموجب القانون، يكون الموظف القضائي مكلفا بالإشراف على بعض الأمور، وربما يفوضه قضاة المقاطعة للقيام ببعض المهام.

وقبل تعيينه موظفا قضائيا مباشرة، عمل قريشي بشركة المحاماة ريكر دانزيج. وحصل على عدة أوسمة نظير عمله.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في وقت سابق، إن هذه التعيينات، التي شملت قريشي: تمثل التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا.