«شرق مني ومات».. القصة الكاملة لجثة طفل بصندوق القمامة في شبرا الخيمة 

«شرق مني مكنش قصدي أموته وتخلصت من الجثة خوفا من المسئولية» هكذا كشفت ام طفل القمامة بشبرا عن كيفية تخلصها من جثة ابنها الرضيع 15 يوما، بعد أن اختنق أثناء الرضاعة وتوفي، فلم تجد سبيلا إلا أن تترك الجثة في صندوق قمامة بمحور العصار بشبرا الخيمة، ولكن كاميرات المراقبة كشفت الواقعة وتم ضبطها وأدلت باعترافاتها أمام النيابة التي أثرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

طفل القمامة مات أثناء الرضاعة

أم طفل القمامة بشبرا «ش ش ع» 32 عاما، قالت في التحقيقات أنه أثناء إرضاع ابنها صباح أحد الأيام تعرض الرضيع لاختناق ولم يستطع التنفس وحاولت إسعافه لكن لم تستطع، مشيرة إلى أنها قامت بإلقائه في القمامة للتخلص منه خوفا من المسئولية.

أمن القليوبية ينجح في كشف لغز طفل القمامة

أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من كشف غموض العثور على جثة طفل رضيع داخل صندوق قمامة بمحور العصار بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث تبين أن أم الطفل الرضيع ألقت به في صندوق القمامة، وجرى القبض على المتهمة والتحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

بلاع لأمن القليوبية بالعثور على جثة طفل داخل صندوق القمامة بشبرا

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد الدقمبرى، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بالعثور على طفل داخل صندوق قمامة بمنطقة محور العصار بدائرة القسم، وبعمل التحريات ومشاهدة كاميرات المراقبة، تبين أن سيدة ألقته وهربت، وتوصلت التحريات لشخصيتها التي تبين أن امه هي من قامت بإلقائه في الصندوق عقب وفاته.

تحريات المباحث في واقعة طفل صندوق القمامة

وبالفحص تبين للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والمقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا، أن الأم تدعى «ش. ش.ع» 34 عاما، ومقيمة دائرة القسم، والطفل يدعى «سليم.س»، 15 يومًا، جرى القبض عليها، والتحفظ على جثة الطفل، حيث تبين أنه الطفل القي فى صندوق القمامة وربما كان على قيد الحياة، وتوفي إثر تعرضه للجو الحار داخل صندوق القمامة.