وفاة الشيخ «الشثري».. المستشار في الديوان الملكي السعودي

أعلنت عائلة المستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري، المعروف بـ«مستشار الملوك»، عن وفاته مساء أمس الخميس بعد صراع مع المرض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكر أحمد الشثري، نجل الراحل، عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي معالي الشيخ ناصر الشثري تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته».

كما نشر حساب عائلة الشثري تغريدة مماثلة، جاء فيها:«سوف تكون الصلاة على الوالد معالي الشيخ ناصر الشثري اليوم الجمعة الساعة الخامسة والنصف بعد العصر».

الشثري تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة الوزير في عهد 4 ملوك

ويعرف «الشثري» في السعودية بأنه «مستشار الملوك» حيث تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة الوزير في عهد كل من الملك خالد بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصولا إلى العاهل الحالي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان الملك سلمان، زار في وقت سابق، الشيخ ناصر عدة مرات للاطمئنان على صحته حيث كان يعاني من مرض منذ سنوات عدة، وكانت آخر زيارة عام 2019، كما زار ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، «الشثري» عام 2021 لتهنئته بمناسبة عيد الفطر.

ونشر حمود بن ناصر الشثري، صوراً ومقطع فيديو من زيارة ولي العهد السعودي لوالده الشيخ ناصر الشثري في منزله لتهنئته بحلول عيد الفطر السعيد.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي، المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وأشقاؤه، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وقال حمود الشثري: «عودنا ولاة الأمر في المملكة العربية ‎السعودية على سؤالهم ووصلهم الدائم مع العلماء وأبناء الوطن بكل أطيافهم»، فيما أظهر مقطع الفيديو إصرار محمد بن سلمان على الجلوس بجوار الشيخ ناصر الشثري، تاركاً الكرسي المخصص لولي العهد السعودي، مردداً عبارة: «أنا واحد من عياله».