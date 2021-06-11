مستشار كندي: إيران لازالت تمارس الكذب بشأن الطائرة الأوكرانية

قال رالف جودال، مستشار رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، فجر اليوم الجمعة، إن إيران لازالت تمارس الكذب بشأن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في يناير 2020، وقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

«جودال»: عدم تعاون إيران بشأن الطائرة يعني أن مجالها الجوي لازال خطيرا

وأضاف جودال، أن إيران ترفض الإفصاح عن الحقيقة الكاملة بشأن الطائرة المنكوبة، واصفا سلوك طهران بشأن هذه القضية يعكس احتقارا لحياة البشر، مشيرا إلى أن عدم تعاون إيران بشأن الطائرة الأوكرانية يعني أن مجالها الجوي لازال خطيرا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أعلنت في 27 مايو الماضي، أن السلطات الإيرانية شنت حملة من المضايقات والانتهاكات بحق عائلات الضحايا.

وما بين أكتوبر 2020 ويناير 2021، تحدثت «هيومن رايتس»، إلى 31 من أفراد عائلات الضحايا وأشخاص لديهم معرفة مباشرة بمعاملة السلطات الإيرانية للعائلات.

وقال الأفراد، إن الأجهزة الأمنية الإيرانية احتجزت تعسفياً، واستدعت، واستجوبت بشكل مسيء، وعذبت، وأساءت معاملة أفراد عائلات الضحايا بأشكال أخرى، كما لم تُعد الجهات المسؤولة ممتلكات الضحايا إلى أقاربهم، وتدخلت في مراسم الدفن والتأبين في محاولة على ما يبدو للحد من جهود المساءلة.

وأشار 16 شخصاً على الأقل، إلى أن الأجهزة الأمنية الإيرانية هددتهم لمنعهم من المشاركة في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، أو تتبعت أو استدعت أقاربهم أو أصدقاءهم الذين حضروا التأبين، وصورت من حضر هذه المراسم.

وفي بعض الحالات، استجوبت قوات الأمن الإيرانية أو احتجزت أفراد الأسر لعدة ساعات، فيما ذكرت «هيومن رايتس» أنه في حالة واحدة على الأقل، عذبت السلطات الإيرانية شخصاً رهن الاحتجاز وأساءت معاملته.

وفي حالة أخرى، طلب رجال أمن يرتدون ملابس مدنية مقابلة أحد أفراد أسرة كان قد انتقد تصرفات السلطات الإيرانية في مكان عام وهددوه بالملاحقة القضائية.

وفي 3 حالات على الأقل، هددت السلطات أفراد الأسر بالعواقب ما لم يحذفوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد غياب المساءلة من قبل الحكومة.