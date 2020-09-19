إيران تتهم أمريكا بإسقاط الطائرة الأوكرانية: حرب إلكترونية

أكد الدفاع الجوي الإيراني، احتمالية أن تكون حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية قرب طهران مطلع العام الجاري، ناجمة عن "حرب إلكترونية أمريكية".

وقال مساعد قائد مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي في إيران، عبد العلي بورشاسب، في لقاء مع التلفزيون الرسمي، إن "التحقيقات بشأن الحادثة لم تنته بعد، وأن أغلب الظن أنها ناجمة عن حرب إلكترونية من فعل أمريكا، حيث صدرت تقارير في ذلك الوقت عن إطلاق صواريخ كروز معادية دخلت الحدود الإيرانية"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، عن طريق الخطأ، طائرة مدنية أوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني قرب طهران في يناير الماضي، عبر إصابتها بصاروخين اثنين، ظنًا أنها صاروخ كروز أطلقه الجيش الأمريكي ردًا على قصف الحرس الثوري لقاعدة "عين الأسد" في العراق انتقامًا لاغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.