تفاصيل «سيرة حلوة» للمطرب إيساف عن سمير غانم: عملناها بحب.. فيديو

أطلق المطرب إيساف، أغنية جديدة بعنوان «سيرة حلوة» عن الفنان الراحل سمير غانم، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب إيساف على الأغنية «بشكر كل اللي تعبوا معايا في هذا العمل اللي خرج من القلوب لحبيب القلوب الراحل اللي سايب سيرة حلوة بصفته وشخصه في الدنيا كلها الفنان سمير غانم».

والأغنية من كلمات أحمد شكري وألحان وتوزيع شريف بدر، ومونتاج وإخراج طارق حسين.

وتبدأ الأغنية بمشاهد تكريم الفنان الراحل سمير غانم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومشهد حديث سمير غانم عن الموت في التسجيل لابنه ضمن أحداث فيلم «الرجل الذي عطس».

كواليس الأغنية: بدأت منذ 5 أيام

ويكشف إيساف لـ«الوطن» كواليس الأغنية التي صنعت في 4 أيام بدون نوم، حسبما ذكر، حيث جاءت الفكرة خلال جلسة نقاش مع الشاعر أحمد شكري، والملحن شريف بدر، حول تأثير الفن والفنانين، وصولا لسيرة الفنان الراحل سمير غانم، الذي أثر خبر وفاته على قلوب جميع عشاق السينما في مصر والوطن العرب، حزنًا على فراقه.

الدافع وراء الأغنية

دافع إيساف وفريق عمل أغنية «سيرة حلوة» في تقديم عمل فني لملك الكوميديا، كان تأثير الفنان سمير غانم في جميع الشعب المصري، ودخوله قلوب وبيوت الكل بدون تكليف، وغنوا له تعبيرًا منهم عن حبهم وتقديرهم لمسيرته التي ستظل خالدة: «أكتر فنان دخل قلوبنا زي الصاروخ بدون اختلاف حد عليه، وضحكنا في كل مراحل عمرنا»، مضيفًا أنهم انتهوا من الأغنية كاملة في 4 أيام، ما بين التأليف واللحن والتسجيل، والتصوير داخل الأستوديو، من إخراج ومونتاج طارق حسين.

إيساف: حبيت أسيب حاجة في تاريخ «فطوطة»

الهدف من الأغنية لم يكن استغلالا للحدث، بحسب إيساف، حيث كان العمل يحمل مشاعر حب صادقة تجاه فنان دخل قلوب كل بيت مصري، لافتا إلى أن سمير غانم الوحيد الذي لم يسمع أحد عنه غير الخير، ولم يكن لديه أي مشكلات مع أحد، أو سبق وقيل عنه إنه مغرور، وذلك منذ أعماله الأولى في «فطوطة» وغيرها، وهو ما دفع المطرب الشهير لعمل أغنية يعبر بها مع فريق العمل عن احترامهم لمسيرة فنية صادقة: «كنت عايز أنا كمان أسيب حاجة في تاريخه».

تعليقات أغضبت إيساف

استنكر إيساف التعليقات السلبية من البعض، بشأن هجومهم على فكرة عمل أغنية للفنان الراحل سمير غانم، وتعاملهم مع الفن على أنه من المحرمات والكبائر، وتقليلهم من الفن في شكل مزايدات: «ناس بتعلق وتقول ما تتبرعله أحسن أو تقرأ له قرآن»، لافتًا إلى أن هذه الأفعال أصبحت مرضا متفشيا في المجتمع، ومنها وضع الفن في إطار الحرام، دون الالتفات إلى أنه معبر عن مشاعر الجميع: «مين فينا محبش على أغنية، ولا سمع ست الحبايب وأهداها لوالدته»، مستكملا: «أنا مطرب مش شيخ، واللي بيني وبين ربنا يخصني أنا».