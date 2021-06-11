الخارجية الأمريكة: لم نوافق على امتلاك تركيا منظومة «إس-400» الروسية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لم تقل أبدا لأنقرة إنها مستعدة لقبول تواجد منظومات «إس-400» الروسية على الأراضي التركية حال الاستجابة لشروط معينة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي: «لم نوجه أبدا أي رسائل تفيد بأننا مستعدون للموافقة على امتلاك تركيا منظومات «إس-400»، أكرر أن هذا الأمر غير متطابق مع صفة تركيا كحليف في الناتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

منظومات «إس-400» الروسية غير متطابقة مع المعدات العسكرية لـ«الناتو»

وأضاف برايس: «أن منظومات إس-400 الروسية غير متطابقة مع المعدات العسكرية للناتو وهي تهدد أمن تكنولوجيا الحلف وتتناقض مع التزامات تركيا كعضو في الناتو، وحذرنا تركيا ونواصل تحذيرها من أن عليها عدم استلام هذه المنظومات».

وتتميز «إس 400» بدقتها وقدرتها على كشف الأهداف على مسافة 600 كيلومتر وتدميرها سواء أكانت صواريخ بالستية أم طائرات شبح، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

والشهر الماضي، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إن الولايات المتحدة قدمت لتركيا بديلا عن منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» المضادة للطائرات.

وأضافت شيرمان، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن تركيا»، إن حصول أنقرة على المنظومة الروسية يطرح مشكلة في حلف الناتو، لقد قدمنا ​​بديلا، وهم يعرفون بالضبط ما يجب القيام به، آمل أن نتمكن من إيجاد طريق مشترك».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وزيري الدفاع التركي، خلوصي أكار والأمريكي لويد أوستين، بحثا في اتصال هاتفي قضايا دفاعية إقليمية عشية قمة حلف «الناتو»، موضحة أنه تم بين الوزيرين تبادل إيجابي للآراء حول قضايا الدفاع والأمن الإقليمية والثنائية عشية قمة «الناتو» المقبلة.