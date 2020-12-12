عقوبات امريكية على تركيا بسببها.. تعرف على منظومة إس 400 الروسية

أجاز الكونجرس الأمريكي، أمس الجمعة، فرض عقوبات على تركيا، على خلفية اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، رغم تحذيرات متوالية من واشنطن لأنقرة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويرتقب أن تستهدف العقوبات الأمريكية التي سمح بها الكونجرس، كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.

وقالت 4 مصادر من بينها مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" للأنباء، الخميس، إن العقوبات ستستهدف الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وبدأت تركيا تستلم منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات التي تعاقدت على شرائها من روسيا منذ يوليو 2019 بتكلفة 2.5 مليار دولار.

وجرّبت تركيا منظومات "إس-400" لأول مرة في 16 أكتوبر الماضي، خلال التدريب العسكري، حيث تم إطلاق 3 صواريخ اعتراضية، وأصابت الصواريخ أهدافا محددة.

وزعمت أنقرة، أنه لن يتم دمجها في أنظمة حلف شمال االأطلسي"الناتو"، وإنها لا تشكل أي تهديد، داعية إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول هذه القضية.

وأعلنت واشنطن اعتراضها، وطالبت أنقرة بالتخلي عن صفقة شراء وسائط الدفاع الجوي الروسية وشراء منظومات "باتريوت" الأمريكية بدلا من "إس-400". ورفضت أنقرة التجاوب مع هذا المطلب.

وبات معلوما، في 12 نوفمبر الماضي، أن تركيا تواصل اختبار ما استوردته من روسيا من منظومات "إس-400" تمهيدا لإدخالها الخدمة.

وعلقت الولايات المتحدة في وقت سابق، مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات حربية أمريكية حديثة من طراز اف-35، معتبرة أن منظومة "أس-400" يمكن أن تتسبب في كشف أسرارها التكنولوجية، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

و"أس 400" نظام متنقل للدفاع الجوي قادر على كشف الأهداف الجوية على بعد 400 كم والتصدي لــ 80 هدفا منها في وقت واحد عن طريق توجيه صاروخين ارض- جو لكل هدف.

ودخل هذا النظام الذي يعرف في الغرب باسم "Growler SA-21" الخدمة الفعلية في روسيا عام 2007.

ويعود البدء بتطويره اعتمادا على النظام الذي سبقه، "أس 300"، خلال ثمانينيات القرن الماضي، وخضع النظام للاختبار العملي عام 2004 حيث تصدى لصاروخ بالستي بنجاح.

ونرصد أهم المعلومات عن منظومة "إس 400":

-تصنع "إس 400" شركة "ألماز أنتي" الروسية.

-تتكون منظومة "إس 400" من 3 أجزاء، أولها 8 وحدات مضادة للطائرات مجهزة بـ12 منصة إطلاق، والجزء الثاني يضم أنظمة القيادة والتوجيه والرادارات، والجزء الثالث يضم الدعم الفني والصيانة.

-صواريخ "إس 400" مصممة لإسقاط أحدث الطائرات والصواريخ في المدى المتوسط والبعيد ومنها مقاتلات "إف 35" الشبحية الأمريكية و"إف 22".

- يدمر "إس 400" أهدافا جوية على مدى 250 كم، والصواريخ الباليستية على مدى 60 كم.

-يمكن لـ"إس 400" إسقاط أهدافها في ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار إلى 27 كم.

-يغطى رادار "إس 400" دائرة قطرها 600 كم، ويمكن إعدادها للإطلاق خلال 5 دقائق.

-يستطيع "إس 400" إطلاق أول صاروخ بعد 10 ثوان من اكتشاف الهدف.

-يمكن لـ"إس 400" إطلاق صواريخ بزاوية مقدارها 90 درجة.

-تبلغ سرعة الصاروخ 4.8 كم في الثانية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

الصاروخ قادر على التصدي للطائرات والصواريخ البالستية والصواريخ المتوسطة المدى والطائرات المسيرة وغيرها من أنظمة الاستطلاع الجوية.