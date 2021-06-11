أم تتفق مع ابنيها على قتل زوجها العرفي بالعمرانية: «استلف فلوس منهم ومرجعهاش»

خلافات مالية بين سيدة وابنيها من ناحية، وبين زوجها العرفي من ناحية أخرى، دفعتهم مع مرور الوقت إلى الاعتداء عليه مرارًا وتكرارًا، يطلبون منه أن يسدد لهم مبلغًا ماليًا كان قد استدانه منهم، إضافة إلى إيصال أمانة بمبلغ آخر وقّع عليه عند الزواج من والدتهم، إلا أن الأمر تطوّر من مجرد اعتداء بالضرب إلى جريمة قتل، عرفت بـ«جريمة العمرانية»، نفذوها عن عمد بعدما خططوا لفعلتهم، بحسب ما جاء في التحريات.

بداية جريمة العمرانية.. الزواج العرفي ووصل الأمانة

الجريمة كانت في أغسطس من العام الماضي، كانت بداية القصة، بحسب ما جاء في التحقيقات، عندما قام المتهمون «علاء.أ»، 29 سنة، و«وإيهاب.أ» 25 سنة، و«بشرى.ز»، ربة منزل ووالدة المتهمين الأول والثاني، وزوجة المجني عليه عرفيًا، بمطالبة المجني عليه بمبلغًا ماليًا كان قد استدانه منهم، إضافة إلى مطالبته بسداد قيمة إيصال أمنة كان قد وقع عليه وقت زواجه من المتهمة الثالثة، ولعدم قدرته على السداد حبسوه وقيدوه لمدة وصلت إلى 30 يومًا داخل منزلهم في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، تعدوا عليها خلالها بالضرب.

عندما حاول المجني عليه الاستغاثة بالجيران، مستغلًا عدم وجود المتهمين في المنزل، علموا بذلك، فقرروا التخلص منه، وأخذوه إلى محافظة دمياط، حيث أهلية المتهمة الثالثة (زوجته)، وهناك، وفي إحدى الأراضي الزراعية، وقديوه وكمموا بتقييده وتكميم فاه، وتعدوا عليه ضربًا حتى الموت، ثم عادوا مرة أخرى إلى منزلهم في منطقة العمرانية لكي يبعدوا الشبهة عن أنفسهم.

القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة

تمّ العثور على جثة المجني عليه، وبعد عمل التحريات اللازمة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية المتهمين، وتم إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، وبأقوال شهود العيان، اعترفوا بجريمتهم. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأحالت بعد ذلك المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الخطف والقتل العمد.

وأمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، قررت المحكمة أمس تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 3 أغسطس المقبل من أجل تنفيذ طلبات الدفاع.