«جرائم هزت الرأي العام في أسبوع».. سيدة تقتل زوجها وترزي يتحرش بطفلة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة خلال الأسبوع الماضي العديد من الجرائم المختلفة من قتل وتحرش وتشاجر وسرقة وانتحال صفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

سيدة تقطع زوج رأسها في إمبابة

في إمبابة، قتلت امرأة زوجها بقطع رأسه وألقت بها في الطريق العام، وعندما لاحظ المارة وجود بطانية في الطريق، وبعد فتحها اكتشفوا وجود جثة مقطوعة الرأس، وكشفت تحريات المباحث عن تفاصيل الجريمة وألقت القبض على المتهمة وبررت جريمتها بأن زوجها كانت لديه قوة جنسية مفرطة وأنها نفذت الجريمة حتى تستريح منه.

وألقت الرأس في مجمع قمامة، وأنها تخلصت من الجثة بأن قامت بإلقائها في شارع مجاور للشارع الذي تسكن فيه.

تحرش بطفلة في بولاق

وفي بولاق الدكرور، ألقي القبض على شخص التحرش بطفلة داخل مدخل عمارة ، وتبين أنه يعمل ترزي ومقيم في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتمكن فريق البحث من ضبط المتهم، وبواجهته بما بمقطع الفيديو اعترف بارتكاب الواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه علي ذمة التحقيقات

تشاجر بالأسلحة البيضاء

وفي دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرف أول إبراهيم. ع، وطرف ثاني “فارس .أ، وطعن على إثرها الطرف الثاني الأول بـ مطواة طعنة نافذة في الصدر وتوفي في الحال، وطعن شقيق المجني عليه المتهم عده طعنات انتقاما لشقيقة وجرى نقله إلى المستشفي، ونقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

انتحال صفة ضابط شرطة

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول بعض المنشورات على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص مدعيا أنه ضابط شرطة، وتوصلت التحريات إلى أنه فني تبريد وتكييف وتبريد ومقيم في القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وعثر بحوزته على بعض الملابس الخاصة برجال جهاز الشرطة، كما عثر داخل منزله علي صور له يرتدي تلك الملابس، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وبالصور، اعترف بأنه انتحل صفة ضابط شرطة لمساعدة أهالي المنطقة التي يقيم بها في إنهاء مصالحهم.