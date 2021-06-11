مظاهرة أمام مكتب عضو بالكونجرس في شيكاغو احتجاجا على دعمه لإسرائيل

اعتصم أعضاء من تحالف شيكاغو ضد العنصرية، أمام مكتب عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية الينوي، يان شاكوسكي، احتجاجا على دعمه لإسرائيل، حيث أدان المعتصمين أمام مكتب شاكوسكي في مدينة شيكاغو موقفه الداعم لإسرائيل والمؤيد لحقها في الدفاع عن نفسها أثناء عدوانها الأخير على قطاع غزة ومدينة القدس.

ويضم تحالف شيكاغو ضد العنصرية مؤسسات فلسطينية، ضمنها شبكة الجاليات الفلسطينية، حيث رفع المحتجون، أمس، لافته كبيرة أمام مكتب عضو الكونغرس كتب عليها «عضو الكونجرس شاكوسكي يؤيد اعتقال الأطفال الفلسطينيين»، بينما شارك في الاعتصام ناشطون من اليسار الأمريكي من ضمنهم ممثلون عن حركة «حياة السود مهمة».

ولاتزال الفعاليات المؤيدة للحق الفلسطيني متواصلة في الولايات المتحدة، وانتقلت مؤخرا لتظاهرات ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي أغلقت صفحات عشرات الناشطين الفلسطينيين، مع اعتصامات أمام مكاتب اعضاء الكونغرس المؤيدين لإسرائيل.