الصين تتهم الولايات المتحدة بنشر نظريات المؤامرة بشأن كورونا

اتهمت الصين الولايات المتحدة بنشر نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة، حيث قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، إنَّه لم يعد مقتنعًا بأن فيروس كورونا نشأ بشكل طبيعي، ما دفع النظرية القائلة بأنه ظهر من مختبر «ووهان» إلى حالة من النقاش والجدال.

وعاد معهد «ووهان» لعلم الفيروسات إلى دائرة الضوء بعد تقرير نُشر في صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن المخابرات الأمريكية، قال إنَّ ثلاثة من عمال المختبرات هناك نُقلوا إلى المستشفى في نوفمبر 2019 بأعراض تشبه فيروس كورونا، قبل شهر من أول حالة مُعلن عنها للوباء، وقالت الصحيفة أيضًا إنَّ الباحثين جمعوا عينات قبل سبع سنوات من منجم في جنوب غرب الصين، حيث أصيب عمال المناجم بمرض غامض من فيروس كورونا جديد تنقله الخفافيش.

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية تكرار المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان نفيه سابقًا للتقرير، واتهم الولايات المتحدة بنشر نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة مثل تسرب المختبر، وقال «تشاو» إنَّه ذلك يعد عدم احترام لتحقيق منظمة الصحة العالمية لإحياء تلك النظرية ، ويشكل خطر بتقويض التضامن العالمي لمكافحة الفيروس.

وبقيادة الولايات المتحدة، تتصاعد الضغوط من أجل تحقيق جديد في أصل فيروس كورونا بعد بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، التي عانت من التأخيرات والتأثيرات السياسية، وأعادت نتائج غير حاسمة، وكانت النظرية القائلة بأن الفيروس القاتل تسرب من مختبر صيني كانت في الأصل تغذيها، من بين أمور أخرى، إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان «فاوتشي» قد قال: «لست مقتنعًا بذلك، أعتقد أننا يجب أن نستمر في التحقيق فيما حدث في الصين حتى نواصل اكتشاف ما حدث بأفضل ما لدينا من قدرات.. بالتأكيد، يقول الأشخاص الذين قاموا بالتحقيق في الأمر إنه من المحتمل أن يكون ظهور من حيوان قد أصاب الأفراد بعد ذلك، ولكن كان من الممكن أن يكون شيئًا آخر، ونحن بحاجة لمعرفة ذلك. لذا، كما تعلمون، هذا هو السبب الذي جعلني أقول إنني أؤيد تمامًا أي تحقيق يبحث في أصل الفيروس».