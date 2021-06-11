كيف عادت مصر إلى عمقها التاريخي في أفريقيا؟ (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف عادت مصر إلى عمقها التاريخي في أفريقيا؟».

وحقق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات السبع الماضية، العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة وبخاصة الرؤية المصرية تجاه القارة الأفريقية وتجلى ذلك في إشادة قادة أفريقيا بجهوده لتعزيز التعاون والتضامن بين دول القارة ومساعيه الدؤوبة لتحقيق السلام والتنمية في ربوع القارة وتدعيم الاستجابة الأفريقية للأزمات.

عادت مصر إلى عمقها التاريخي عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة من خلال الرؤية المصرية للقارة الإفريقية ودعم المشروعات المشتركة، وتطوير الموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها الدول الإفريقية، فضلًا عن تعزيز الحكم الرشيد وتطوير قنوات الاتصال الاستخباراتية؛ بما يعود بالنفع على جميع الدول ويخدم أجندة الاتحاد الأفريقي في آن واحد.

هذا الأمر رسخ قناعة لدى القوى الدولية بأن مصر هي قاطرة الأمن والتنمية في قارة أفريقيا، وهناك عدة مؤشرات عكست ذلك الاهتمام منها تعدد الزيارات الرسمية، وجولات الوفود البرلمانية، والحضور الكثيف للمنتديات الدولية المهنية المعنية بأوضاع القارة سواء تعلقت بقضايا تعزيز التنمية المستدامة، وتقليل تأثير تغير المناخ وتسوية مشكلة الديون، والحد من تداعيات جائحة كورونا، أو إسكات بنادق الصراعات المسلحة، وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات ومكافحة الفقر ومواجهة أعمال القرصنة البحرية.