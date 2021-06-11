«السند».. صدفة لقاء الرئيس السيسي تغير حياة سيدة مسنة وبائع فاكهة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «السند.. صدفة لقاء الرئيس تغير حياة سيدة مسنة وبائع فاكهة».

جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس، مواقف إنسانية كثيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهرت خلال جولاته التفقدية في مواقع العمل، حيث يحرص الرئيس السيسي على الاستماع للمواطنين والحديث معهم وتلبية طلباتهم.

في شرق القاهرة، وأثناء تفقد الرئيس السيسي للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، التقى سيدة مسنة غلبت عليها الفطرة فاستقبلت صدفتها بالرئيس بقولها «أنا عيني تعبانة ورحت مستشفى رفضوا يعالجوني ونفسي تعالجني»، ليرد الرئيس وقد سبقت الابتسامة حديثه «عيني يا أمي»، وصدرت التوجيهات العاجلة بتلبية احتياجات المواطنة، وتذليل العقبات لراحتها وعلاجها على نفقة الدولة.

وفي شارع أحمد فخري، أمام حديقة الطفل، فوجئ محمد حسن، الذي يبيع الفاكهة في المنطقة منذ 3 عقود بوقوف سيارة أمامه ويخرج منها الرئيس السيسي، ويطلب منه شراء موز، فلم يصدق عينيه لينتفض بين تلبية طلب الرئيس وإطالة النظر للتحقق من أن الموقف ليس حلمًا.