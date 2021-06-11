محافظ أسيوط يتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية السراقنا بالقوصية

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة تفقدية مفاجئة لمركز الرعاية الصحية الأولية بقرية السراقنا التابعة لمركز القوصية، ترافقه هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية والخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد المواقع الخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية للأهالي وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.

وتجول محافظ أسيوط داخل أقسام الوحدة وتفقد الصيدلية وجرى التأكد من توافر جميع أدوية الرعاية الأساسية والأمصال والمستلزمات الطبية، كما تفقد الاستقبال واستمع من مدير الوحدة الصحية لشرح عن استقبال الحالات والتعامل معها موجها مدير الوحدة بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين المترددين، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من الموطنين المترددين على الوحدة للاستفسار عن مستوى الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة لهم، مؤكدا على توفير كل الدعم للوحدة الصحية للقيام بأعمالها على أكمل وجه.

ووجه اللواء عصام سعد بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، مشددًا على ضرورة تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والالتزام بالنوبتجيات للوصول إلى رعاية صحية شاملة ومستمرة ومتكاملة وخدمة صحية ذات جودة عالية للفرد والأسرة، مؤكدا على أهمية الدور البطولي الذي يقوم به الأطقم الطبية خلال هذه المرحلة.

وفي نهاية الجولة أكد المحافظ على استمرار زياراته الميدانية للوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية بالقرى والنجوع لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بتلك القرى.