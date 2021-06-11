وزيرة التخطيط تشارك بمنتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بشرم الشيخ

تشارك هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة، بمنتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان «التكامل من أجل النمو»، ويفتتحه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 يونيو.

وبعد المنتدي الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، حيث من المقرر أن تشارك الوزيرة بالجلسة المنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدي بعنوان «تعزيز مشاركة القطاع الخاص: دور الحكومات الأفريقية والشركاء الإقليميين»، بحضور، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وامكيلي كابيتسوي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الهادي محمد إبراهيم، وزير التعاون الدولي بالسودان، عبدو فال، من الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار والأعمال العامة، بالسنغال، وأدار الجلسة، هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بمصر.

يشار إلي أن المنتدى هو الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.