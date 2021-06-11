قرار جديد من الكويت بشأن دخول أراضيها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تعديل أوقات الدخول عبر حدودها البرية أمام المسافرين من يوم الأحد 13 يونيو الجاري، وذلك في ضوء استجابة من الدولة لمطالب المسافرين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الأوقات هي من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء بدلا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين ونزولا عند رغبتهم بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة.

وأهابت وزارة الداخلية الكويتية بالمواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة حرصا على سلامة الجميع.