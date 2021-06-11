افتتاح المساحة الصديقة للنساء ووضع حجر أساس فرع «قومي المرأة» بدمياط

تشهد الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القوميي للمرأة، افتتاح "المساحة الصديقة للنساء"، غدا السبت، بمدينة عزبة البرج بدمياط بهدف خلق مساحة لائقة للنساء والفتيات بالمنطقة.

ويشهد الإفتتاح حضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والسيد ويريش رامسويخ، القائم بأعمال سفير المملكة الهولندية بالقاهرة.

كما ستجري رئيسة المجلس جولة تفقدية في مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، ثم تتفقد منتجات السيدات من خلال المعرض المقام خارج المنطقة بامتداد سور مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج. كما ستشهد وضع حجر الأساس للمقر الجديد لفرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة دمياط.

يذكر أنه قد تم تطوير المساحة الصديقة للنساء من خلال الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومحافظة دمياط وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من سفارة المملكة الهولندية في مصر.

وتقع المساحة الصديقة للنساء على بعد حوالي 15 كيلومترًا شمال شرق دمياط بالقرب من مكتبة مصر العامة التي افتتحت حديثًا في مدينة عزبة البرج. وصُمّمت المساحة الصديقة في عزبة البرج لتكون منطقة عامة آمنة ومساحة لرائدات الأعمال المحليات لعرض منتجاتهن وتسويقها للمجتمع المحلي في عزبة البرج، ولكي تكون مكانًا مفتوحًا لزائري مكتبة مصر العامة، التي يحيط بها المكان.

وقد صُمّمت المساحة وبنيت على أساس تقييم احتياجات المجتمع المحلي ومن خلال نهج تشاركي يشمل النساء والرجال، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وبالإضافة إلى تحسينات البنية التحتية، تضمّن البرنامج أيضًا تدخلات لتعزيز مهارات المرأة والفرص الاقتصادية لها، كما أُطلقت مبادرة "ست الدار" في إطار برنامج المدن الآمنة والذي توفّر من خلاله برنامج تدريبي للنساء من المجتمع المحلي على تصميم المشروعات وتسعير المنتجات والتسويق ومراقبة الجودة وزيادة الدخل، كي يتمكنّ من مهارات إدارة الأعمال بصورة أكثر نجاحًا.

وقد نتج عن هذا البرنامج إقامة عدة مشروعات تجارية بين المستفيدات.