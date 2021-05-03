وفاة مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنوفية

خيمت حالة من الحزن بمحافظة المنوفية اليوم الاثنين، بعد الإعلان عن وفاة مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، منى عطية المليجي، إثر إصابتها بأزمة صحية قبل عدة أيام، وأعلنت أسرتها عن تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، في قرية «كفر حجازي»، التابعة لمركز الشهداء.

عضو النواب تنعي مقرر مجلس المرأة

وأصدرت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، بياناً قبل قليل، نعت فيه الفقيدة، جاء فيه: «تنعي النائبة الدكتورة هناء سرور الفقيدة الأستاذة منى المليجي، مقررة المجلس القومى للمرأة بالمنوفية، داعيةً الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، ويغفر لها، ويشفع فيها شهر الصيام، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

دفتر عزاء على صفحات «فيسبوك»

وسادت حالة من الحزن بين محبي وأصدقاء الفقيدة، ونعى عدد كبير من المسئولين في محافظة المنوفية، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وتداول عدد من أصدقاء الفقيدة نبأ وفاتها، على صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي تحولت إلى ما يشبه دفتر عزاء، داعين الله أن يغفر لها، وأن يتغمدها بواسع رحمته.