«الوطنية للقضاء على الختان» تطلق حملة طرق الأبواب

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، غداً السبت، 12 يونيو فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "إحميها من الختان في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث»، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بجميع محافظات الجمهورية.

تهدف الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث و الذى صدق عليه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وسيقوم بتوصيل هذه الرسائل للأهالي في القرى والنجوع رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات، وأعضاء لجان حماية الطفل والذين تم تدريبهم مسبقا على رسائل الحملة.