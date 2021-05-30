قومي المرأة بالمنيا يواصل تنفيذ حملة طرق الأبواب.. «احميها من الختان»

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، اليوم الأحد، تنفيذ حملة طرق الأبواب تحت عنوان «إحميها من الختان»، والتي بدأت أمس السبت وتستمر حتى غدا الاثنين.

وتستهدف الحملة التي تنطلق تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، 10 محافظات هي: (الدقهلية – الشرقية – الفيوم - بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، بهدف نشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، كما تتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية التسجيل الإلكتروني لتلقى لقاح كورونا ومساعدة السيدات للتسجيل من خلال الخط المختصر (15115)، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

وأطلق فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، الأسبوع الماضي، حملة طرق الأبواب «أحنا معاكي» لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا، بقرى: (أبوزيد، سيسكو، الرحمانية، العمارية الشرقية، بمركز ديرمواس، وقرى: عطف حيدر، السلحدار، الجهاد، منشأة عبدالله، بمركز العدوة).

وكان فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، نظم تدريبا لـ 50 رائدة ريفية، ولأعضاء الفرع والواعظات تمهيدا لحملة طرق الأبواب (أحنا معاكى) بمركزى العدوة وديرمواس، بهدف شرح أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا من النواحي الصحية، والتعريف بالتسجيل الإلكتروني وكيفية الدخول إلى الصفحة التي خصصتها وزارة الصحة، والتسجيل الدقيق للبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالحالة الصحية، وكيفية تتبع التسجيل لحين تحديد موعد تلقي اللقاح، بالإضافة إلى مساعدة السيدات الراغبات في التسجيل وربطهن بقاعدة بيانات شاملة تمهيدا لتسجيلهن على الموقع للحصول على اللقاح ومتابعتهن.

أقيمت التدريبات برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وبإشراف الدكتورة منال أبوسمرة مقررة الفرع، وبحضور جيهان جميل المقرر المناوب، شنطورى إمام عضو الفرع، وإسلام فرغلى مسئول مكتب الشكاوى.