«التضامن»: «ديارنا» يحارب ظاهرة الغارمات وإيراداته تتخطى 15 مليون جنيه

قال عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن إيرادات معرض ديارنا تخطت 13 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 15 مليون جنيه بنهاية المعرض.

وأضاف البكساوي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الإقبال على المعرض مرتفع للغاية وفاق كل التوقعات، وأن حملة التبرع لتجهيز العرائس مازالت مستمرة وتخطت أكثر من 3 ملايين جنيه، وأن قرار وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بمد العمل في المعرض لمدة 3 أيام، ساعد على زيادة المبيعات التي تتخطى مليون جنيه في اليوم الواحد.

وأوضح أن المعرض يعمل في إطار الرسائل التي تستهدفها الوزارة من دعم الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، وتحفيز الشباب على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج، فضلًا عن خفض نسبة المواطنين المعرضين أن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض وهى من القضايا التي تعمل عليها حاليا وزارة التضامن في ظل التوجيهات الرئاسية بالقضاء على هذه الظاهرة، ويستهدف تسويق برنامج مودة لتوعية المقبلين على الزواج.

ولفت إلى أن المعرض يشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة لسوق العمل و يدعم المشروعات متناهية الصغر، ويساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة «ديارنا» ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع، ويأتي في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين، والترويج للمنتج المصري.

وأكد مستشار وزيرة التضامن، حرص الدولة على إقامة المعارض بمختلف المحافظات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لفتح عديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل، ودعم الأسر المنتجة لتكافؤ الفرص.