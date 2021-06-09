التضامن: 11 مليون جنيه حجم إيرادات معرض ديارنا للأثاث والمفروشات

قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إنه تم مد فترة عمل معرض «ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة» لمدة ثلاثة أيام إضافية، بناءً على طلب المواطنين، لافتا إلى أن حجم الاقبال كثيف جدا على المعرض.

وأضاف البكساوي في تصريحات لـ« الوطن»، أن حجم ايرادات المعرض حتى الآن تخطى 11 مليون جنيه، قائلا: « كل ساعتين تأتي معروضات جديدة بدلا من التي تم بيعها»، مشيرا إلى أن المعرض مخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسجاد والاكسسوار المنزلي.

4غرف اقتصادية بـ20 ألف جنيه

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، أن هناك تخفيضات بنسبة 35%، وغرف اقتصادية، 4 غرف بـ20 ألف جنيه، بخلاف تبرعات المؤسسات، مشيرا إلى أن هناك سكنًا اقتصاديًا، وسكنًا عاديًا به تخفيضات بنسة 50%، وتخفيضات بنسبة 25% على مفروشات تجهيز العرائس، مما تسبب في إقبال غير متوقع.

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المعرض يعمل في إطار الرسائل التي تستهدفها الوزارة من دعم الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، وتحفيز الشباب على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج، إضافة إلى خفض نسبة المواطنين المعرضين، أن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، كما يستهدف المعرض تسويق برنامج «مودة» لتوعية المقبلين على الزواج.

300 عارض يشاركون بمعرض ديارنا للأثاث والمفروشات

وأشارت الوزارة إلى أن معرض «ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة» يستمر حتى الأحد الموافق 13 يونيو الجاري، ويفتح أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجي مدينة الأثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة.