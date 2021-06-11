مياه أسيوط تطبق منظومة AVAYA CALL CENTER لتطوير خدمة استقبال الشكاوى

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والعضو المنتدب، أنه الشركة في سعيها لتطوير منظومة العمل باستحداث منظومة اتصالات AVAYA CALL CENTER وبرمجتها على نظام العمل داخل الشركة حرصا على تقديم افضل خدمة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة لمواكبة الطفرة التكنولوجية التي تتجه إليها جميع المؤسسات بشكل عام، وتماشيا مع توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب.

وأوضح رئيس الشركة أن ذلك يأتي في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على تطوير طرق التواصل مع المواطنين، ونظرا للدور الحيوي التي تلعبه إدارة الخط الساخن بالشركة في سرعة التواصل مع العملاء وإبلاغ الشكوى والتنسيق مع المسؤولين لتقديم الجهد اللازم لحل الشكوى الأمر الذي له بالغ الأثر في التواصل الفوري مع الجمهور والرد على استفساراتهم وحل مشكلاتهم المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

وأضاف عبدالغفار أن تفعيل منظومة AVAYA CALL CENTER إيفايا بنظام العمل تمكن من تسجيل وتنظيم المكالمات الواردة للخط الساخن لتحسين أساليب الرقابة والجودة، الذي يقوم بعمل تقارير عن كل المكالمات الواردة للخط الساخن وضمان وصول جميع المكالمات لمسؤولي الخط الساخن حبث تسمع بإمكانية استقبال مكلمات متعددة في وقت واحد من خلال خدمات الرسائل المميكنة، وتوجيه المكالمات للإدارات المعنية أوتوماتيكيا من خلال خدمات اختيار رقم الخدمة من الخدمات المتعددة، كما أن المنظومة تسمح بالتعامل مع أنظمة وبرامج خدمة العملاء المعمول بها بالشركة للحصول على بيانات المتصل فور اتصاله أوتوماتيكيا والإطلاع على سجل بيانات المتصل كاملا.

وأشار إلى أن تفعيل AVAYA CALL CENTER إيفايا يسمح بإرسال الرسائل النصية للعملاء لتقديم المعلومات المختلفة في حال وجود خطة إصلاح أو احتمال انقطاع خدمة لمدة معينة، وذلك بهدف تخفيف الضغط على قطاع الخدمة، كما أن تفعيل هذه المنظومة تسمح بإمكانية التواصل مع الخط الساخن على رقم 125 من أي موبيل بدلا من التواصل فقط من أي تليفون أرضي. هذا وتسعى الشركة إلى استقطاب كل جديد ونافع يعود بالنفع على منظومة العمل والأداء المؤسسي الخدمي.