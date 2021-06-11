بـ«سيلفي وعلم الدولة».. الصين تضع بصمتها على المريخ «فيديو»

أرسل الروبوت الصيني «زورونج» صوراً لنفسه من المريخ فى وجود علم صيني، مخلدا بذلك آثاره على الكوكب الأحمر، وهو ما أبرزته باعتزاز، اليوم الجمعة، وكالة الفضاء الصينية، والتقط الروبوت، الذي يشبه الطيور، صورة لنفسه «سيلفي» بجوار منصة هبوطه، باستخدام كاميرا قابلة للفصل، وبدت ألواحه الشمسية أشبه بجناحين.

ونظمت وكالة الفضاء الصينية احتفالاً بمناسبة نشر الصورة الذاتية التي يظهر فيها العلم الصيني في موقع الهبوط على سطح المريخ في جو ضارب إلى الحمرة، وفقا لما ذكرته «الأسوشيتد برس».

وكان الروبوت «زورونغ» وصل إلى الموقع في منتصف مايو بعد رحلة استمرت قرابة عام من الأرض، والتقط أيضا صورة لآثار عجلاته الست في تربة المريخ.

ووصفت وكالة الفضاء الصينية الأمر بأنه بصمة الصين على الكوكب الأحمر، بينما يزن الروبوت «زورونغ» 240 كيلوجراما، وسيتولى دراسة بيئة كوكب المريخ وتحليل تكوين صخوره.

ومن بين مهام الروبوت أيضا: إجراء تحليلات للتربة والغلاف الجوي، والتقاط الصور، والمساهمة في رسم خرائط للكوكب الأحمر، حيث التقط الروبوت 4 صور عالية الوضوح، ووضع الكاميرا على بعد 10 أمتار من منصة الهبوط، ثم تراجع لالتقاط سيلفي له ولمنصة الهبوط، بحسب ما ذكرت «فرانس برس».