بشرى سارة.. أوروبا بلا قيود هذا الصيف لمن تلقوا جرعات لقاح كورونا

يفتح الاتحاد الأوروبي أبوابه هذا الصيف مع تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، لكل السياح القادمين من الخارج والذين تلقوا جرعات التطعيم.

فقد وافقت دول الاتحاد اليوم الجمعة، على تخفيف قيود السفر خلال الصيف بما يسمح لمن تلقوا اللقات المضادة لكورونا تجنب الفحوص أو الحجر الصحي إلى جانب توسيع قائمة مناطق الاتحاد الأوروبي التي يُعد السفر منها آمنا، بحسب «العربية».

من جانبها، قالت البرتغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إن سفراء من الدول السبع والعشرين الأعضاء وافقوا على مقترح معدل للمفوضية الأوروبية ينص على أن بمقدور من تلقوا جرعات التطعيم كاملة على مدى 14 يوما السفر بحرية من دولة عضو إلى أخرى.

أما القيود المفروضة على المسافرين الآخرين فستتوقف على مدى سيطرة الدول الوافدين منها على الجائحة.

ولم يحصل إلا ما يزيد قليلا عن ربع البالغين في دول الاتحاد الأوروبي على جرعات التطعيم كاملة حتى الآن.

تأتي هذه الإرشادات المعدلة في وقت يتحرك فيه الاتحاد لمنح شهادات تثبت تلقي الشخص التطعيم أو لديه مناعة لأنه أصيب بالعدوى من قبل أو أنه أجرى فحصا مؤخرا أثبت خلوه من المرض.

كما، من المقرر تفعيل هذا النظام بحلول الأول من يوليو المقبل، وإن كانت بعض الدول ستبدأ في منح الشهادات قبل هذا الموعد.

ويمكن أيضا للزائرين من دول أخرى القدوم إلى دول الأوروبي ما دام بإمكانهم إثبات تلقيهم التطعيم.

يذكر أن أوروبا سجلت اليوم 1,148,664 وفاة من بين 53,466,367 إصابة، وفق تعداد وكالة "فرانس برس" اعتماداً على مصادر رسمية.