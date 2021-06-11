عاجل.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض

سجل مشعر عرفات في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أعلى درجة حرارة عظمى على كوكب الأرض خلال 24 ساعة الماضية حتى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة 11 يونيو 2021.

وبلغت درجة الحرارة في مكة المكرمة، 48.2 درجة مئوية، بحسب منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول.

ويأتي ذلك نتيجة هبوب رياح شديدة الحرارة وجافة، عملت على ارتفاع إضافي على درجات الحرارة بمنطقة مكة المكرمة.