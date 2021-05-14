بعد «لعبة نيوتن».. «القاهرة مكة» يجمع منى زكي ومحمد ممدوح

أعرب الفنان محمد ممدوح، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة منى زكي في مسلسل «لعبة نيوتن» الذي شارك في سباق الدراما الرمضانية 2021، حيث كان العمل معها بمثابة «حلم تحقق» على حد تعبيره.

وقال ممدوح لـ«الوطن»: «العمل مع منى زكي كان أمنية حياتي، فهي فنانة كبيرة وتعشق عملها حتى أصبح شغلها الشاغل طوال الوقت، وكنت سعيد بالعمل معها حيث تعلمت منها الكثير خلال تلك التجربة».

وكشف ممدوح عن أنّه سيقف أمام مني زكي مرة أخرى في فيلمها الجديد «القاهرة مكة»، موضحا: «أظهر في الفيلم كضيف شرف، ويسعدني أن أظهر بجوارها ولو في مشهد واحد فقط، لم نبدأ تصوير الفيلم حتى الآن بسبب انشغالنا بتصوير الأعمال الرمضانية، ومن المقرر تحديد موعد التصوير خلال الفترة المقبلة».

وعلى الجانب الآخر، يتابع محمد ممدوح العمل على فيلم «الكهف» للمخرج عمرو عرفة، خلال الفترة المقبلة، قائلا: «ما زلنا في مرحلة التصوير، الفيلم تجربة سينمائية مهمة تحتاج إلى مجهود كبير، وتعتبر تلك المرة الأولى التي أتعاون فيها مع المخرج عمرو عرفة، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم سعيد بالعمل معهم منهم خالد النبوي، غادة عادل، إضافة إلى محمود حميدة الذي أحبه وأقدّره للغاية، وسعيد بالمشاركة معه عمل واحد، رغم أنّه لن تجمعنا مشاهد معا».

وقدّم الفنان محمد ممدوح خلال موسم الدراما الرمضانية 2021، أداء مميز وفقا لتقيمات النقاد، وذلك عن مشاركته في مسلسل «لعبة نيوتن» و«خلي بالك من زيزي».

ومسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري تأليف وإخراج تامر محسن.